«A mia moglie Maria» La dedica commossa di Ennio Morricone agli Oscar del 2016 – Video

Era il 2016 quando il maestro Ennio Morricone salì sul palco dell'Academy per ricevere l'Oscar per la colonna sonora di The Hateful Hate di Quentin Tarantino. Un premio arrivato dieci anni dopo lo stesso riconoscimento alla carriera. Con una voce tremante Morricone si era rivolto all'Academy. «Grazie per il prestigioso riconoscimento. Un pensiero va agli altri nominati, in particolare a John Williams. Non c'è una grande colonna sonora senza un grande ispiratore come Tarantino ed il suo team che ringrazio per avermi scelto». Alla fine la dedica, come nel 2007: «A mia moglie Maria che è qui con me».

