6 luglio 2020, il mondo celebra la “Giornata del bacio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il 6 luglio il mondo intero celebra la “Giornata del bacio”: un gesto semplice, comune a tutte le culture che può dare anche benefici alla salute Tutto il mondo oggi, lunedì 6 luglio celebra la “Giornata del bacio“, istituita 30 anni fa in Inghilterra. Il bacio che fa decisamente bene alla salute e che può … L'articolo 6 luglio 2020, il mondo celebra la “Giornata del bacio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilariacapua : Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed al… - fattoquotidiano : MIRACOLO A MILANO Il 15 luglio scade il nuovo bando per soggetti privati per “interpretare” la contabilità, incompr… - LaStampa : Spettacolo nel cielo di luglio: i pianeti tutti allineati e c’è anche una cometa - JustNerd_IT : Libri nerd: i consigli per le novità in uscita a luglio! - Leggi l'articolo completo su: - PSRMarche : GREEN NEW DEAL agricoltura biologica protagonista: WEBINAR Mercoledì 15 Luglio 2020 - ore 10.00 -