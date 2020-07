5G, asse Gb-USA: Johnson pronto a bandire Huawei (Di lunedì 6 luglio 2020) Mossa a sorpresa del Regno Unito che sarebbe pronto a bandire l’uso della tecnologia cinese Huawei nella sua rete 5G già quest’anno per motivi di sicurezza. una vera e propria inversione a U del Premier Boris Johnson, che a gennaio aveva consentito al colosso orientale delle telecomunicazioni di svolgere un ruolo limitato nella nuova rete mobile britannica, sfidando le pressioni degli Stati Uniti per far fuori la società di Pechino. Lo rivelano diversi media britannici, tra cui il Telegraph che precisa come l’agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la Gchq, abbia riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese. Al momento, nessun commento nè smentita dal Governo, ma secondo la stampa inglese a far cambiare rotta al governo di Londra sarebbero state le sanzioni USA contro ... Leggi su quifinanza

5G, asse Gb-USA: Johnson pronto a bandire Huawei QuiFinanza Commercio, diplomazia e lotta alla Cina: Hanoi e Washington archiviano la guerra

Vietnam e Stati Uniti celebrano il 25mo anniversario delle relazioni diplomatiche, e i sei anni dalla firma del loro patto di “partnership globale”. L’emergenza Covid-19 ha limitato i festeggiamenti, ...

MSAD: lo studio longitudinale che da 26 anni si occupa del Disturbo Borderline di Personalità

Il MSAD ha permesso nel corso degli anni di osservare e descrivere molti aspetti dei pazienti con BPD. Lo studio ha cercato sia di cogliere le peculiarità della patologia, sia di analizzare i soggetti ...

