365 giorni | Netflix ha risposto alle richieste di rimozione del film (Di lunedì 6 luglio 2020) Da poco disponibile su Netflix, 365 giorni si è rivelato un vero e proprio fenomeno del catalogo della piattaforma, scalando in pochissimo tempo la top ten dei film più visti. Nonostante il successo raggiunto dal momento in cui è stata rilasciata sulla piattaforma streaming, la pellicola 365 giorni ha sollevato non poche polemiche, che hanno costretto Netflix … L'articolo 365 giorni Netflix ha risposto alle richieste di rimozione del film proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FBiasin : 1 luglio 2020 365 giorni per mettere a posto i bilanci! ???????????????????????? - hugmeaj_ : Lo sapevate che nello spazio ci sono i raggi gamma che sono di una potenza che equivale a due volte l’esplosione de… - creamsheart_ : RT @melanynberry: Anna non sa che ai bambini non frega niente di vedere due uomini o due donne che si baciano, diventa un problema solo se… - elis4b0mbshell_ : 365 giorni film più trash di sempre - bimbadiConte_ : (365 giorni)MA POVERA HOSTESS -