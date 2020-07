Zangrillo e Crisanti che fa il fenomeno (lui invece fa la storia della Medicina) (Di domenica 5 luglio 2020) Durante la puntata di Omnibus di oggi Alberto Zangrillo è tornato sulla polemica con Andrea Crisanti: Alessandra Sardoni chiede al primario del San Raffaele cosa pensa dell’intervista rilasciata alla Stampa in cui il professore dell’Imperial College fa notare che non ci sono prove che il virus sia diventato più “buono”. Zangrillo risponde che in questo momento non vi è malattia perché la carica virale e la capacità replicativa del virus non è in grado di produrla. Poi affonda: “Crisanti fino a qualche tempo fa faceva l’entomologo-parassitologo, e lo dico senza alcuna vena polemica, non ha mai raccolto il ramoscello d’ulivo. Preferisce fare una corsa da solista insolentendo dieci persone che, insieme a me, in questi giorni hanno fatto la storia della Medicina per confutare le tesi di Remuzzi, Palù ... Leggi su nextquotidiano

