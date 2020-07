Zaia: "Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo" (Di domenica 5 luglio 2020) “Non sono un super esperto ma la materia la conosco. Sono laureato in Scienza della produzione animale, ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia a La Stampa che gli chiedeva se ormai parlasse “come un virologo”. Il governatore attacca il governo sulla risalita dei contagi. “Dopo l’ultimo decreto chi scappa dalla quarantena non commette più un reato. Visto che non siamo tutti disciplinati come giapponesi e che aleggia sul Covid una certa aria complottista e negazionista, chiedo che il Governo si dia una mossa. Delle due, l’una: o l’isolamento fiduciario è una passeggiata o siamo seri e allora bisogna fare delle scelte forti”.Per Zaia ”è un errore facilmente rimediabile”. “Già che c’è, il Governo ... Leggi su huffingtonpost

«Ha ragione Luca». Luca Chi? «Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può risch ...

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

«Ieri abbiamo parlato di un cluster, di un focolaio, con 5 positivi. Nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, ricordo che abbiamo importato il virus da una persona che è andata in Serbia e ...

