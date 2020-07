Zaia: «Non siamo giapponesi! Ma se il Covid è ripartito è colpa anche del governo». Ecco perché (Di domenica 5 luglio 2020) Zaia proprio non ci sta. Ora, dopo aver combattuto in prima linea, e con grande efficienza, l’emergenza Covid in Veneto, l’idea di ottemperare alla deregulation del governo in merito a restrizione e misure di contenimento pericolosamente allentate, torna a tuonare contro decreti e decisioni dell’esecutivo giallorosso. «Dopo l’ultimo decreto chi scappa dalla quarantena non commette più un reato. Visto che non siamo tutti disciplinati come giapponesi e che aleggia sul Covid una certa aria complottista e negazionista, chiedo che il governo si dia una mossa». Zaia striglia il governo: “Le regole servono, invece”… Non solo. Dopo la stoccata politica, il governatore del Veneto entra nel merito delle decisioni del governo e dalle colonne de La Stampa, attacca: «Delle due, l’una: o l’isolamento fiduciario è ... Leggi su secoloditalia

