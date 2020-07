Zaia e il focolaio Covid a Vicenza: «Morto paziente 0 serbo, segnaliamo a Procura l'imprenditore che ha diffuso il contagio» (Di domenica 5 luglio 2020) Sarebbe morto il paziente 0 serbo che ha contagiato l'imprenditore vicentino al centro della polemica per il focolaio di Covid in Veneto. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca... Leggi su ilmessaggero

