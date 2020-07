Zaia dà al governo la colpa dei nuovi contagi, ma lui è stato il primo a chiedere il ‘liberi tutti’ (Di domenica 5 luglio 2020) Puntare il dito è lo sport preferito dai politici italiani, ma la memoria (vista la prossimità temporale degli eventi) riconsegna alla storia recente una verità un po’ diversa. E così Luca Zaia, nella sua intervista a La Stampa, è tornato ad accusare il governo per la nascita di nuovi piccoli focolai di contagio, partendo da quello di Pojana Maggiore che ha coinvolto la sua Regione negli ultimi giorni. Il governatore del Veneto dice che anche l’esecutivo ha responsabilità, ma fu il primo paladino delle riaperture e delle ordinanze, per esempio, sui mezzi pubblici a pieno regime (in termini di capienza). LEGGI ANCHE > Zaia si arrabbia per gli «atteggiamenti irresponsabili». Salvini si fa i selfie senza mascherina «Dopo l’ultimo decreto chi scappa dalla quarantena non commette più un reato. ... Leggi su giornalettismo

