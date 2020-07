World of Warcraft dice no alla solitudine: Blizzard pianifica la fusione dei server desolati con quelli più popolati (Di domenica 5 luglio 2020) Attraverso un post sul forum ufficiale, gli sviluppatori di Blizzard hanno confermato l'arrivo di un importante cambiamento nel mondo di World of Warcraft: in futuro, il team "snellirà" il numero dei server disponibili, unendo quelli con meno giocatori con quelli più popolati."World of Warcraft offre il meglio di se quando hai una community di altri giocatori intorno a te e anche se esistono modi diversi per partecipare in partite cross-realm, esistono ancora molti aspetti del gioco che sono basati sui vari reami. Dalla storia della vostra gilda alle interazioni con l'economia intorno a voi, un reame con una popolazione gremita offre molte più opportunità e sono passati numeri anni dall'ultima volta che abbiamo connesso alcuni reami.".Stando a quanto dichiarato dal responsabile Blizzard, il progetto partirà già nel corso dei prossimi mesi, ... Leggi su eurogamer

