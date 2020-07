Voli cancellati e voucher al posto dei rimborsi, Ue contro l’Italia (Di domenica 5 luglio 2020) Il diritto di scegliere. Questo vuole stabilire la doppia procedura di infrazione per l’Italia da parte dell’Unione Europea sui rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati a causa del coronavirus. La prima procedura è nei confronti di Italia e Grecia perché hanno consentito alle compagnie di offrire voucher come unica forma di rimborso. Invece, secondo i regolamenti sui diritti dei passeggeri dell’Ue, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, come il voucher. Leggi su vanityfair

Doppia procedura di infrazione per l'Italia sui rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati a causa del coronavirus. Il voucher non può sostituire il rimborso Il diritto di scegliere. Questo vuole sta ...

