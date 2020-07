Villarreal-Barcellona: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Griezmann torna titolare (Di domenica 5 luglio 2020) Il momento è delicatissimo per Quique Setien: la temperatura dello spogliatoio è altissima, Messi ha dato palesi segni di insofferenza verso Sarabia, il secondo dell’ex tecnico del Betis. Griezmann è stato umiliato nella gara contro la sua ex squadra, l’Atletico Madrid, visto che è stato fatto entrare nei minuti di recupero e sicuramente il suo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

