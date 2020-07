Verso Inter-Bologna, Palacio ritrova San Siro: è lui il grande ex del match (Di domenica 5 luglio 2020) Rodrigo Palacio ritrova la ‘sua’ Inter Nella sfida di oggi pomeriggio tra Inter-Bologna i fari saranno puntati su Rodrigo Palacio grande ex del match. L’attaccante argentino ha vissuto per cinque anni a San Siro vestendo la maglia nerazzurra. In quel periodo El Trenza ha collezionato 140 presenze e realizzato 39 gol. In un’Intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha presentato così la sfida di oggi pomeriggio. Inter-Bologna. Due cose: il 3 febbraio 2019 fu 0-1; lei visse i nerazzurri nel periodo meno vincente.“Incredibile quella vittoria, Sinisa era appena arrivato, fu quasi irreale. Speriamo sia ripetibile. Sì, purtroppo non ho vissuto il periodo migliore: avrei potuto meritare un’Inter più forte. Feci pure il portiere, contro il Verona: lì sono imbattuto… L'articolo Verso Inter-Bologna, Palacio ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - Inter : ?? | COOLING BREAK Mini sosta rinfrescante ad un quarto d'ora al termine del match: si viaggia verso la vittoria nu… - StefanoAnnarel1 : @andrea_pecchia Era un inter-juve e al momento del pareggio dell'Inter un paio di bestie si girano verso di noi, io… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Inter-Bologna, Godin e Sanchez verso la panchina. Rilanciata la LuLa, dubbio Barella - - edcguitar : @Luigisoundsdeep @baddupottu @InterCM16 A me fa solo ridere questo accanimento verso Eriksen, tra i tre migliori ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter VERSO INTER-BOLOGNA - Il tango del Trenza. Eriksen dal 1', Lautaro ni; c'è Barrow. Servono i 3 punti 1000cuorirossoblu.it Serie A: Lazio Milan 0-3, Juventus a +7 sui biancocelesti

Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...

Alaba-Inter, il calciatore ha già incontrato la dirigenza nerazzurra due volte

Il futuro di David Alaba sembra oramai essere lontano da Monaco di Baviera. Il calciatore austriaco vuole cambiare aria e in queste ultime settimane, diverse sirene italiane stanno squillando per lui.

Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...Il futuro di David Alaba sembra oramai essere lontano da Monaco di Baviera. Il calciatore austriaco vuole cambiare aria e in queste ultime settimane, diverse sirene italiane stanno squillando per lui.