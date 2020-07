Verona-Inter: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le probabili formazioni di Verona-Inter, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. Gli uomini di Juric non hanno più margine di errore in ottica Europa League: il calendario degli scaligeri non è dei migliori e il Milan è a quattro punti di distanza. Dall’altra parte tuttavia ci saranno i nerazzurri, alla ricerca di una vittoria necessaria più per il morale che per la classifica. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di giovedì 9 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Verona – Pessina tornerà dalla squalifica e affiancherà in attacco Di Carmine. A centrocampo da valutare le condizioni di Amrabat: il calciatore marocchino ha saltato la trasferta del Rigamonti a causa di un affaticamento muscolare; se non dovesse recuperare, ... Leggi su sportface

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha esultato in conferenza stampa per la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona. «Serviva dare una risposta ... L’ultima sconfitta con l’Inter per 6-0 ci ha fatto ...

Non arrivano buone notizie per Juric e per i fantallenatori di Borini durante la partita con il Brescia. L'ex Milan e Roma infatti è dovuto uscire anzitempo per un problema muscolare che l'ha costrett ...

