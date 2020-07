"Venite in Calabria, al Nord ci si ammala": marcia indietro per lo spot choc. Eliminato il passaggio (Di domenica 5 luglio 2020) Francesca Galici Eliminato il passaggio choc dallo spot delle spiagge calabresi, dove si invitavano i turisti a non andare nel Nord Italia perché c'è il Covid: il coro di proeste, anche dalla Calabria, è stato quasi unanime per quel messaggio Bene o male, purché se ne parli. Era forse questo l'intento dello spot promozionale della Locride, dove si comparavano le spiagge del Nord con quelle del Sud Italia. Se davvero questo era l'obiettivo della campagna, allora è stato centrato in pieno. Da giorni, il breve filmato commissionato dai comuni della Locride sta facendo discutere e, tra le critiche negative per il messaggio lanciato, sta anche mostrando le assolute bellezze di questo tratto costiero dell'estremo meridione italiano. Il problema, però, sono state proprio le polemiche, causate dall'intento comparativo dello spot, dove si ... Leggi su ilgiornale

