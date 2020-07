Veneto, il figlio del manager: “Zaia ha ragione”. Speranza valuta Tso per positivi al coronavirus (Di domenica 5 luglio 2020) Sulla proposta di Luca Zaia di istituire il Tso per chi risulta positivo al coronavirus e rifiuta le cure si dibatte da alcuni giorni. Il governatore del Veneto ha infatti avanzato l’idea (arrivando perfino a proporre il carcere nei casi più estremi), per gli irresponsabili che non rispettano le norme di sicurezza, come il manager vicentino ora in terapia intensiva. E mentre il ministro della Salute Roberto Speranza valuta la possibilità di rendere effettivo il Tso coatto, interviene sulla vicenda anche il figlio del manager “untore”. “Ha ragione Zaia, mio padre ha sbagliato”. Il figlio del manager: “Curarsi è un dovere” Non usa mezzi termini, il figlio 40enne del dirigente dell’azienda Laserjet di Pojana Maggiore (Vicenza). Raggiunto dal Corriere della Sera al telefono, l’uomo ha dichiarato: “Ha ... Leggi su thesocialpost

