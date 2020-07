Velletri, detenuto cerca di suicidarsi in carcere: salvato dagli agenti di Polizia Penitenziaria (Di domenica 5 luglio 2020) Nottata turbolenta nella giornata di ieri al carcere di Velletri, dove un detenuto di nazionalità rumena ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. La tragedia è stata sfiorata verso le ore 23:30 di ieri notte, quando l’uomo ha provato a farla finita impiccandosi alle sbarre presenti nella finestra della sua cella con l’apporto di una corda rudimentale fatta con delle strisce di lenzuolo. A salvarlo è stato il compagno di cella, che si è svegliato di soprassalto sentendo il cadere dello sgabello e si è ritrovato davanti agli occhi la scena atroce dell’uomo che stava soffocando. A raccontare la notizia sono stati Carmine Olanda e Ciro Battelli, membri del Si.P.Pe – Sindacato Polizia Penitenziaria – e da sempre attenti a denunciare le criticità all’interno dei penitenziari. Ciro Bettelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Nola, nella provincia di Napoli: sono accusati di estorsioni col co ...