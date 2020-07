Vanessa Incontrada duetta con Niccolò Agliardi, che racconta: “Io, padre affidatario” (Di domenica 5 luglio 2020) Con il duetto sulle note di “Di cosa siamo capaci”, insieme a Vanessa Incontrada, riproposto in replica nel programma di Rai1, si sono riaccese le luci sulla storia personale del cantante e scrittore Niccolò Agrialrdi, che accomuna migliaia di persone in Italia. Niccolò è padre affidatario di un ragazzo diventato maggiorenne da poco, Federico, e di un adolescente di 14 anni: “Sono un papà affidatario, questo vuol dire accettare essere papà per un po’. Per la legge almeno, la mia sensazione è che lo sarò per sempre – ha dichiarato nello show Rai1 “20 anni che siamo italiani”. Sulla sua vicenda, Agrliardi ha anche scritto in un libro, a proposito del quale aveva raccontato: “Quando ti scatta il senso di paternità non torni più indietro, non riesci a dire dopo 20 giorni ... Leggi su tvzap.kataweb

