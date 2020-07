Vaia (Spallanzani): "Troppa rilassatezza, attenzioni a porti, stazioni e aeroporti" (Di domenica 5 luglio 2020) Gli ultimi focolai di coronavirus non lasciano tranquillo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma. In questi giorni ci sono stati nuovi “positivi d’importazione”: è il caso ad esempio dei 15 cittadini del Bangladesh trovati positivi nel ravennate. L’allerta deve rimanere alta, poiché in pochissimo l’Italia si potrebbe ritrovare nella stessa situazione di qualche settimana fa: "Serve una grande attenzione a porti, aeroporti e stazioni. Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da Paesi nei quali il virus è in crescita. Non basta la temperatura o l’autocertificazione", sottolinea Vaia all’Adnkronos. COVID-19 in Veneto. Speranza: "Pronti a intervenire se necessario" Il Ministero della Salute Roberto Speranza commenta l'aumento dei contagi in ... Leggi su blogo

CinquiniC : RT @ultimenotizie: 'Serve una grande attenzione a porti, aeroporti e stazioni. Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da P… - Riparte_Italia : Francesco Vaia (Istituto Spallanzani): «Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da Paesi in emergen… - Teresat14547770 : Vaia, Spallanzani: "Contro nuovi focolai più attenzione in porti, aeroporti e stazioni" - AndreaAffinito : RT @giure99: Pensarci prima! 'Vaia, Spallanzani: 'Contro nuovi focolai più attenzione in porti, aeroporti e stazioni' Il dir. san. chiede… - isamiccoli52 : RT @ultimenotizie: 'Serve una grande attenzione a porti, aeroporti e stazioni. Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da P… -