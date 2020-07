Usa: Trump, 'eroi americani hanno sconfitto i nazisti, ora sconfiggeremo sinistra radicale' (Di domenica 5 luglio 2020) Washington, 5 lug. (Adnkronos/Europa Press) - "Gli eroi americani hanno sconfitto i nazisti, detronizzato i fascisti, rovesciato i comunisti, salvato i valori americani, difeso i principi degli Stati Uniti, perseguitato i terroristi fino ai confini della terra. Ora ci apprestiamo a sconfiggere la sinistra radicale, i marxisti, gli anarchici, gli agitatori, i saccheggiatori e le persone che, in molti casi, non hanno assolutamente idea di cosa stanno facendo". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un discorso in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio alla Casa Bianca. "Non permetteremo a nessuno - afferma ancora Trump - di dividere i nostri cittadini a secondo della razza o del passato. Non permetteremo a queste persone di incitare all'odio". "Non permetteremo mai a una folla arrabbiata di buttare giù le nostre statue, cancellare la nostra ... Leggi su liberoquotidiano

