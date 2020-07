Usa, statua di Colombo gettata in mare a Baltimora. Trump infuriato (Video) (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Mentre Donald Trump celebrava il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti alla Casa Bianca, a Baltimora i Black lives matter hanno abbattuto la statua di Cristoforo Colombo. Le proteste “antirazziste” e gli attacchi iconoclasti proseguono insomma senza freni, con i manifestanti che ieri hanno chiesto la rimozione di tutti i monumenti dedicati all’esploratore italiano nel Paese perché da loro giudicato responsabile del genocidio e dello sfruttamento dei nativi americani. Nel frattempo però, i monumenti, li distruggono senza pietà. Nei pressi di Little Italy, a Baltimora, la statua di Colombo è stata tirata giù con delle corde. Ma come precisato da Fox News si tratta soltanto di un episodio. Perché anche Miami, Richmond, Boston e St.Paul sono stati vandalizzati o rovesciati altri monumenti ... Leggi su ilprimatonazionale

