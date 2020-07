Usa, a Baltimora rovesciata statua di Colombo. Trump: “Difenderemo il sogno americano, iniziato nel 1492”. E sul virus attacca la Cina (Di domenica 5 luglio 2020) A Baltimora, sulla costa est degli Stati Uniti, dei manifestanti hanno rovesciato e rimosso una statua di Cristoforo Colombo. È solo l’ultimo monumento in ordine di tempo entrato nel mirino dell’ondata di manifestazioni antirazziste scatenate dalla morte di George Floyd, afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis lo scorso maggio mentre era in stato di arresto. Per Donald Trump, impegnato nelle celebrazioni del 4 luglio alla Casa Bianca, è l’occasione per nascondere l’aumento dei contagi da coronavirus e tornare ad attaccare “i nemici” di sinistra: “Insieme combatteremo per il sogno americano e difenderemo e proteggeremo lo stile di vita americano, iniziato nel 1492 con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo”. Intanto, nel giorno del compleanno d’America, il Covid continua a dilagare con ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Usa, statua di Colombo rovesciata dai manifestanti a Baltimora - HollyMetall : RT @francescatotolo: Continua la furia iconoclasta negli #USA: gli #Antifa hanno abbattuto la statua di #CristoforoColombo nella Little Ita… - MauriWLJ : RT @francescatotolo: Continua la furia iconoclasta negli #USA: gli #Antifa hanno abbattuto la statua di #CristoforoColombo nella Little Ita… - giannisassari08 : RT @francescatotolo: Continua la furia iconoclasta negli #USA: gli #Antifa hanno abbattuto la statua di #CristoforoColombo nella Little Ita… - Doct_Manhattan : RT @francescatotolo: Continua la furia iconoclasta negli #USA: gli #Antifa hanno abbattuto la statua di #CristoforoColombo nella Little Ita… -