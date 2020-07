Usa 2020, il tradimento del rapper Kanye West: «Mi candido alle presidenziali contro Trump» (Di domenica 5 luglio 2020) Oltre a Joe Biden Donald Trump potrebbe avere un altro rivale nella corsa alla Casa Bianca. E dei più insospettabili. Il rapper Kanye West infatti, via Twitter, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali. «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, – ha twittato – unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti». A seguire una bandiera degli Stati Uniti e l’hashtag #2020VISION. We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION— ye (@KanyeWest) July 5, 2020L’annuncio ha suscitato non poche perplessità. Nel 2018 il rapper era stato un forte sostenitore di Trump e del suo “Make America ... Leggi su open.online

