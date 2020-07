Uomini e Donne: Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e le foto a Capri (Di domenica 5 luglio 2020) E’ da un po’ che circola la notizia circa un presunto ritorno di fiamma tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. I due, pare si siano visti più volte a Napoli, dove vive lui, forse per lavoro. Ma si tratta solo di questo o potrebbero essersi rivisti per un ritorno insieme? Uomini E Donne: Oscar ED … L'articolo Uomini e Donne: Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e le foto a Capri Leggi su dailynews24

