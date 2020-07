Ungheria, la giustizia secondo Orban. Diplomatico suo amico condannato per pedopornografia: un anno e niente carcere (Di domenica 5 luglio 2020) Un ex Diplomatico ungherese accusato di pedofilia è stato condannato a un anno di carcere con sospensione della pena. La condanna, giudicata troppo morbida, ha suscitato indignazione nell’opinione pubblica, specie quando la stampa locale ha rivelato che si trattava di un personaggio molto vicino al premier ungherese Viktor Orban. L’appartenenza di Gabor Kaleta, ex ambasciatore in Perù, a una rete internazionale di pedopornografia è emersa nel corso di una indagine condotta da autorità americane. Sul suo computer sono stati trovati ben 19mila fotografie e video di atti sessuali con minori. Kaleta è stato rimpatriato da Lima (Perù), sua sede diplomatica, con un’operazione dei servizi ungheresi, e processato a Budapest. Il tribunale penale, su proposta della procura, controllata dal governo Orban, l’ha condannato appunto ... Leggi su open.online

