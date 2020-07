Ungheria, condannato per pedopornografia diplomatico vicino a Orban: 1 anno di carcere con sospensione pena. Proteste organizzazioni (Di domenica 5 luglio 2020) Polemiche delle organizzazioni in difesa dei minori in Ungheria e di una parte dell’opinione pubblica, dopo che Gabor Kaleta, ex ambasciatore in Perù e uomo vicino al primo ministro Viktor Orbán, è stato condannato per il proprio coinvolgimento in una rete internazionale di pedopornografia. A suscitare lo sdegno delle organizzazioni, tra cui l’Unicef, il fatto che il giudice abbia previsto per lui solo un anno di carcere, con sospensione della pena. Una condanna troppo lieve, a loro dire, visto che il diplomatico, dopo l’indagine condotta dalle autorità americane sulla rete internazionale che agiva anche via web, è stato trovato con ben 19mila fotografie e video di atti sessuali con minori. Kaleta è stato rimpatriato da Lima, sua sede diplomatica, con un’operazione dei servizi ungheresi, e processato a Budapest. Ma il ... Leggi su ilfattoquotidiano

