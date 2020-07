Una Vita, anticipazioni: per CINTA qualcosa cambierà, ecco cosa (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle prossime puntate di Una Vita, il crollo del Banco Americano orchestrato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e dal neo-marito Alfredo Bryce (Elezaer Ortiz) costringerà i residenti di Acacias che hanno investito i loro risparmi a trovare dei nuovi diversivi per sopravvivere e non cadere nella completa indigenza.Leggi anche: Beautiful: anche Jennifer Gareis (Donna) è tornata sul set, anticipazioni USATra gli interessati ci saranno anche Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e l’eccentrica moglie Bellita del Campo (Maria Gracia). Quest’ultima dovrà quindi rivedere la posizione della figlia CINTA (Aroa Rodriguez) nel mondo dell’arte… Una Vita, trame: Bellita e Josè Miguel chiedono un prestito ad Alfredo Vediamo le anticipazioni. Tutto partirà quando Genoveva e Alfredo faranno presente ai vicini che i loro soldi ... Leggi su tvsoap

