Una vita anticipazioni: Genoveva minaccia di vendicarsi, lo farà? (Di domenica 5 luglio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata di domani. Vedremo l’ultima parte dell’episodio 998 di Acacias 38 con lo straziante addio di Telmo a Lucia che come era stato annunciato, morirà…Genoveva intanto è completamente distrutta per la morte di Samuel mentre Liberto si chiede se non sia stata anche colpa loro…Se avessero permesso a Samuel di andare via, non si sarebbe ritrovato di fronte l’uomo che voleva uccidere sua moglie…E’ arrivato inoltre il momento di celebrare la messa in onore di Celia e Trini, Ramon spera che possa essere un nuovo inizio per tutti… LE anticipazioni DI UNA vita: LA TRAMA DI DOMANI 6 LUGLIO 2020 Per Ramon è arrivato il momento di ricordare la ... Leggi su ultimenotizieflash

