Una Vita, anticipazioni dal 6 all’11 luglio: brutte notizie per Ursula (Di domenica 5 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntate settimanali dal 6 all’11 luglio. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap di Canale 5? Dopo la morte di Eduardo e di Lucia, Ursula perde la casa e il lavoro. Telmo vuole lasciare Acacias con Mateo, ma senza di lei. Dopo la straziante morte di Lucia, Telmo vuole ricominciare una nuova Vita in un’altra città insieme a Mateo, ma senza Ursula. Quest’ultima vaArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 6 all’11 luglio: brutte notizie per Ursula dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

