Un super Insigne condanna la Roma! Il Napoli raggiunge i giallorossi al quinto posto (Di domenica 5 luglio 2020) La gara tra il Napoli e la Roma chiude la giornata numero 30 del campionato italiano di Serie A. Le due squadre devono riscattarsi dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Atalanta e Udinese. In palio non c'è solo il quinto posto in classifica. Gattuso ha chiesto una prova di orgoglio dei suoi. Il Barcellona non è così lontano e solo preparando al meglio tutte le gare di campionato gli azzurri potranno essere nelle condizioni ideali per affrontare i catalani. I giallorossi devono... Leggi su 90min

__pasq__ : RT @TolliVincenzo: L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'arrivo… - TolliVincenzo : L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'ar… - napoligol2014 : Pagelle #NAPOLIROMA. Super #INSIGNE, che vendetta per MARIO RUI. Ottime risposte dai cambi - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Insigne super, Mario Rui decisivo. Gioia per Callejon - KickOff78445325 : Il Napoli è tornato a giocare alla grande... Possesso 60% ed un super grande Insigne... Benissimo anche KK, Mario R… -