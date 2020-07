Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Susanna e Nicotera in pericolo (Di domenica 5 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntate dal 13 al 17 luglio. La soap napoletana torna su Rai 3 con nuovi episodi. Susanna Picardi ed Eugenio Nicotera rimangono coinvolti nell’attentato organizzato dal boss Mariano Tregara e diretto contro Gennaro Avella. Nell’ultima puntata di “Un Posto al Sole” della ventiquattresima stagione, andata in onda venerdì 3 aprile, i killer del boss Mariano Tregara (che abbiamo scoperto essere il padre diArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Susanna e Nicotera in pericolo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SusieEmi : @MingozziFabio Io Andata ieri e non me ne sono accorta mi sono presa una botta di sole e caldo.Mi ero messa a parla… - 2piedi : @massimogara @AlbertoBagnai @HuffPostItalia Il mito del freelance bello e figo, che lavora con l'ipad seduto sui g… - fabiosims976 : @dedoraffa @walter_profblu Stupendo posto Il solo problema era rientrare nelle auto ( fiat 127) sotto il sole - _ThanksHermione : @vevihollyj Ti giuro e un posto davvero carino! Anche se arrivare lì è stata una tortura perché c’è tutta la strada… - AnnamariaGalav2 : RT @uomo_pioggia: In ogni pensiero tu sei lì a fare del mio cuore un posto dove sempre splende il sole. Per questo sono sempre di buon umor… -