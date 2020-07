Ue su rimborso voli cancellati: procedura contro Italia e Grecia (Di domenica 5 luglio 2020) Ue e rimborsi voli cancellati, braccio di ferro col governoUe e rimborsi voli cancellati, richiesta di procedura d'infrazioneRimborsi, il diritto di scegliere spetta ai passeggeriUe e rimborsi voli cancellati, braccio di ferro col governoTorna su Arriva dalla Commissione europea la richiesta della procedura d'infrazione contro Italia e Grecia in relazione ai voli cancellati dalle compagnie aeree. Grecia e Italia avrebbero violato le norme dell'Ue a tutela dei diritti dei passeggeri. Contrariamente a quanto prevedono i regolamenti, i due paesi sono rei, secondo la Commissione, di aver adottato norme che consentono ai vettori di offrire voucher come unica forma di rimborso. Ma il braccio di ferro con il Governo Italiano prosegue. Ue e rimborsi voli cancellati, richiesta di procedura ... Leggi su studiocataldi

AvvCanu : Ue su rimborso voli cancellati: procedura contro Italia e Grecia - StudioCataldi : Ue su rimborso voli cancellati: procedura contro Italia e Grecia: Ue e rimborsi voli… - virgilio_it : RT @qui_finanza: Voli cancellati, il dl Rilancio riscrive le regole: quando spetta il rimborso Ok ai buoni, ma con scadenza: quando e come… - qui_finanza : Voli cancellati, il dl Rilancio riscrive le regole: quando spetta il rimborso Ok ai buoni, ma con scadenza: quando… - JohnHard3 : Alitalia, voli cancellati e voucher come unica forma di rimborso: l’Antitrust avvia istruttoria -

Ultime Notizie dalla rete : rimborso voli Voli cancellati, il dl Rilancio riscrive le regole: quando spetta il rimborso QuiFinanza Dove si può andare in vacanza quest’estate: regole per i viaggi all’estero

In piena estate, con il coronavirus ancora in circolo e la riapertura dei confini extra Ue per 15 paesi (per ora), in tanti stanno chiedendo come programmare un viaggio all’estero, se sono previste mi ...

Ue, infrazione all’Italia per i rimborsi dei voli: “Diritti dei consumatori violati”

Tra il 2002 e il 2019 il distacco con l’insieme dei Paesi dell’Unione si è ridotto da 7,3 a 3,3 punti percentuali. In questo tipo di test, in Italia come nella maggioranza degli altri Paesi, le ragazz ...

In piena estate, con il coronavirus ancora in circolo e la riapertura dei confini extra Ue per 15 paesi (per ora), in tanti stanno chiedendo come programmare un viaggio all’estero, se sono previste mi ...Tra il 2002 e il 2019 il distacco con l’insieme dei Paesi dell’Unione si è ridotto da 7,3 a 3,3 punti percentuali. In questo tipo di test, in Italia come nella maggioranza degli altri Paesi, le ragazz ...