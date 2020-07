Udinese – Genoa 2-2 (Di domenica 5 luglio 2020) Gotti: “Così vanifichiamo tutto l’impegno e il sacrificio” Al termine della sfida pareggiata contro il Genoa, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky: “Non solamente il rigore, ma anche il primo gol che abbiamo concesso sono state due grosse ingenuità. In questo modo vanifichiamo completamente il sacrificio e l’impegno messo precedentemente. Sapevamo quanto fosse importante questa sfida e siamo riusciti a darle grande importanza a meno di 48 ore da Roma e, secondo me, l’abbiamo condotta bene per larghi tratti prima di concedere al Genoa il gol della speranza. Il rigore invece credo che non sia nemmeno da commentare perché intervenire in quel modo su di un giocatore spalle alla porta in Serie A è incommentabile. Abbiamo dalla nostra tanti aspetti positivi, in questo momento però mi ... Leggi su udine20

Udinese Genoa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Udinese Genoa