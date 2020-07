Uccide la madre e si lancia dal nono piano: orrore nel cuore della città (Di domenica 5 luglio 2020) Tragedia a Torino. Soffriva di problemi psichiatrici, questo l’esito dei primi accertamenti sul caso di omicidio-suicidio che ha visto una giovane donna di 33 anni Uccidere la madre per poi lanciarsi dal nono piano della loro abitazione. Erano le 8.30 quando, in corso Racconigi, al civico 292, Chiara ha accoltellato la madre per poi decidere di togliersi la vita. Avrebbe pensato se farla finita o meno, dopo aver accoltellato la madre sessantenne. Chiara ha accoltellato la madre alcune ore prima di decidere, alla fine, di lanciarsi dal nono piano dell’abitazione. Alcuni messaggi inviati al fidanzato della figlia per chiedere aiuto, ma i soccorsi non arrivano in tempo. Luana Antonazzo si spegne per sempre.



. Chiara Rollo, una giovane donna con problemi psichiatrici, questo è emerso dai primi accertamenti. Con molta ... Leggi su caffeinamagazine

repubblica : Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 09… - MediasetTgcom24 : Torino, uccide la madre e poi si suicida lanciandosi dal nono piano - foyli : RT @repubblica: Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 10:03] htt… - LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide la madre e poi si suicida lanciandosi dal nono piano - Agenpress : Torino. Uccide la madre e si suicida. Messaggio al fidanzato della figlia -