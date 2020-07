Ubi, faro della BCE sul nuovo piano (Di domenica 5 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Stando ha quanto riporta ‘il Messaggerò la Bce ha intenzione di accendere un faro sul piano industriale al 2022 aggiornato di Ubi, in particolare sugli 840 milioni di capitale che potrebbero essere distribuiti come dividendi. “Un piano così performante dalle parti di Brescia e Bergamo non si era mai visto”, scrive il quotidiano romano, aprendo alle suggestione di tesori nascosti di Ubi. Il rimando al fondo Parvus, che detiene l’8% della banca, ma di cui non si conosce l’appartenenza e la provenienza. Rumors che si susseguono alla vigilia del via all’Ops di Intesa Sanpaolo prevista per domani alle 9.(ITALPRESS). L'articolo Ubi, faro della BCE sul nuovo piano proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Dopo mesi di discussioni, autorizzazioni e stoccate, lunedì prenderà ufficialmente il via l'offerta pubblica di scambio con cui Intesa Sanpaolo vuole inglobare la più piccola Ubi Banca, in un'operazio ...

