Tucker Carlson “erede” di Trump? I repubblicani ci pensano (Di domenica 5 luglio 2020) Donald Trump riuscirà a vincere le prossime elezioni presidenziali? Difficile dirlo, visto e considerando quanto sta accadendo negli Stati Uniti, tra gli effetti devastanti della pandemia di Covid, le tensioni razziali e sociali e un’economia che tutto sommato ha ricominciato a ruggire dopo settimane complicate. Facendo le somme, e considerando anche Joe Biden, lo sfidante … Tucker Carlson “erede” di Trump? I repubblicani ci pensano InsideOver. Leggi su it.insideover

“Se si tratta di un referendum su Donald Trump, Joe Biden può sorridere”. Così Colin Reed, noto stratega politico repubblicano, nel commentare le prossime elezioni presidenziali americane in una recen ...

