Trump festeggia il 4 luglio ma è boom di contagi nel mondo (Di domenica 5 luglio 2020) Le celebrazioni per il 4 luglio senza distanziamento sociale alla Casa bianca. Trump attacca la Cina. Brasile: altri mille morti in un giorno. Trump festeggia l’Indipendenza e attacca la Cina Le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza alla Casa Bianca, si sono contraddistinte per la mancanza di distanziamento sociale e le poche mascherine indossate. Erano decine … L'articolo Trump festeggia il 4 luglio ma è boom di contagi nel mondo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi [aggiornamento delle 05:… - Hamada57638992 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi [aggiornamento delle 08:54] http… - ElGanspo : Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi - gagliarp : @ScuderiaFerrari @kaspersky sembrate il tacchino che festeggia il Natale! Piantatela con questi tweet insulsi per favore, sembrate Trump! - CatelliRossella : Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi -