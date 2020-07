Tragedia sulla costa pugliese, uomo annega nelle acque agitate del mare, era uscito con un gommone (Di domenica 5 luglio 2020) Una nuova Tragedia si è consumata sulle coste pugliesi. Un uomo di 45 anni, originario della Repubblica Ceca è morto nei pressi della costa di Mattinata. L’uomo era uscito in mare nel tardo pomeriggio di ieri con un gommone. Subito è stata segnalata la scomparsa dell’uomo. In pochissimo tempo si è mossa la Capitaneria di Porto di Manfredonia e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dopo poche ore. Vani i vari tentativi di rianimazione degli uomini della guardia costiera. Il cadavere dell’uomo è stato riportato a riva. Leggi su baritalianews

Una nuova tragedia si è consumata sulle coste pugliesi. Un uomo di 45 anni, originario della Repubblica Ceca è morto nei pressi della costa di Mattinata. L'uomo era uscito in mare nel tardo pomeriggio ...