Torino: giovane donna uccide la madre poi si suicida (Di domenica 5 luglio 2020) Tragedia a Torino dove una giovane donna uccide la madre prima di gettarsi dal nono piano del suo palazzo. Omicidio suicidio in zona Racconigi: indagini in corso. Torino stamani si è svegliata con un tristissimo dramma. Nella zona Racconigi del capoluogo piemontese una giovane donna uccide la madre a coltellate per poi gettarsi nel vuoto dal balcone al nono piano del palazzo in cui abitava. Un gesto estremo, anticipato da alcuni messaggi che aveva lasciato nel telefonino. Le indagini sono tuttora in corso per cercare di ricostruire le ore precedenti della ragazza 33enne e della madre. Omicidio-suicidio a Torino, dove una donna ha ucciso la madre e poi si e' lanciata dal nono piano della loro abitazione. E' accaduto in corso Racconigi. Secondo i primi accertamenti sembra

