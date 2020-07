Torino, altra tragedia familiare: prima uccide la madre, poi si lancia dal nono piano (Di domenica 5 luglio 2020) altra tragedia familiare avvenuta durante le prime ore di oggi, domenica 5 luglio, a Torino con una donna che prima ha ucciso la mamma per poi lanciarsi dal nono piano Non finiscono le brutte notizie in Italia. A Torino questa mattina, domenica 5 luglio, c’è stata una nuova tragedia familiare con una donna che prima … L'articolo Torino, altra tragedia familiare: prima uccide la madre, poi si lancia dal nono piano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

c_appendino : ?Iniziamo la giornata con un’ottima notizia. MSC insedierà a Torino il suo polo tecnologico, portando importanti ri… - terribile76 : RT @Mau_Romeo: Voi lo sapete perché il VAR era dall'altra parte del campo a Torino ieri? Per il protocollo sanitario: hanno spostato le pos… - Mau_Romeo : Voi lo sapete perché il VAR era dall'altra parte del campo a Torino ieri? Per il protocollo sanitario: hanno sposta… - IXgennaio1900 : @FrancescoFarao9 Tu sei andato a torino senza mutande e ridi, poi che te cazzo ridi cojone tifi juve? Un'altra stag… - LelloPinto : CAIRO può vendere solo riviste gossip da 50 centesimi. Il Toro è altra roba. Non per lui. Se continua così gli tocc… -