Tigre uccide la guardiana, lo zoo ha deciso: non sarà abbattuta (Di domenica 5 luglio 2020) Tigre uccide il guardiano, ora lo zoo ha deciso cosa farne. Fino a poco fa si parlava dell’abbattimento dell’animale, ma la decisione appena presa è contraria a tale posizione. Ieri vi abbiamo parlato di quanto accaduto in uno zoo di Zurigo. Poco dopo la riapertura della struttura, che è tornata ad essere visitabile in seguito … L'articolo Tigre uccide la guardiana, lo zoo ha deciso: non sarà abbattuta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

