Gli operai de "La Fabbrica" continuano a protestare chiedendo un incontro con il governatore Vincenzo De Luca. Resta occupato il centro commerciale questa mattina per il Terzo giorno di mobilitazione delle maestranze. Con monte orario ridotto e stipendio al minimo, i lavoratori continuano a esporre uno striscione eloquente: «Vergogna». «Questa protesta non può passare nel silenzio generale. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che si era fatto da garante per mediare con la famiglia Lettieri – spiega Pietro Galdi, delegato Fiadel – Ci ha detto che avrebbe fatto lui da mediatore con il prefetto, invece nessuno si è più fatto sentire, nessuno ci ha chiamati. Intanto siamo stati messi di nuovo in cassa integrazione, nonostante abbiamo lavorato a maggio e giugno

Ultime Notizie dalla rete : Terzo giorno Terzo giorno di mobilitazione per gli operai de “La Fabbrica”: protesta davanti alle Cotoniere anteprima24.it Zagabria, domenica 5 luglio si vota per le politiche. Esito incerto, decisivo il terzo polo

La coalizione di centrosinistra Restart nei sondaggi viene data in vantaggio di un solo seggio sull’Hdz del premier Plenkovic. Seguono i nazionalisti di Škoro ZAGABRIA Circa 3,8 milioni di elettori si ...

Tra soddisfazione e sdegno, le misure anticrisi approvate in Consiglio fanno ancora discutere

Aosta - Il lungo e faticoso iter che ha portato all’approvazione del disegno di legge n°60, cioè il terzo “pacchetto” di misure anticrisi, ha fatto discutere in aula e continua a tenere banco anche a ...

