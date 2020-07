Terremoto Italia, 3 scosse in un’ora: sciame sismico con oltre 40 scosse nelle ultime 24 ore (Di domenica 5 luglio 2020) Continua infatti lo sciame sismico che sta interessando la provincia di Avellino con un nuovo Terremoto avvertito a Sant’Angelo dei Lombardi. Non c’è pace per gli abitanti della provincia di Avellino per i quali resta alta la paura del Terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso il suo canale Twitter ha dato notizia infatti di un nuovo fenomeno sismico. Il Terremoto sarebbe stato avvertito alle 16:06 nella zona di Sant’Angelo dei Lombardi con epicentro ad appena 2 km dalla cittadina irpina. (Continua...) L’INGV fa sapere che il Terremoto ha avuto un’intensità di 2.8 di magnitudo. Non si registrano al momento danni anche perché un Terremoto simile sulla scala Richter è classificato come un evento sismico “molto leggero”. Questo vuol ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Italia Terremoto oggi in Italia 5 luglio 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI Terremoti, Pirozzi: con bocciatura Governo sfiducia Legnini

Un silenzio che lo rende complice. In qualsiasi altra parte del mondo una figura con un ruolo di responsabilità come quello di Legnini, di fatto sfiduciato da governo a cui risponde, si dimetterebbe.

Fratelli d'Italia in piazza a Bra per chiedere nuove elezioni. Sul "terremoto" giudiziario: "I coinvolti facciano un passo indietro" (VIDEO)

Grande partecipazione stamattina a Bra al Gazebo organizzato da Fratelli d'Italia. Insieme a molte persone giunte dai Comuni limitrofi, tanti braidesi hanno firmato per chiedere le Elezioni Politiche ...

