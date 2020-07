Terremoto Campania, sciame sismico in atto da giorni in provincia di Avellino: oggi 13 scosse tra Sant’Angelo dei Longobardi e Rocca San Felice [MAPPE e DATI] (Di domenica 5 luglio 2020) Dal 3 luglio scorso, uno sciame sismico sta interessando l’Irpinia con numerose scosse che si verificano tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice, in provincia di Avellino. Lo sciame sismico sta proseguendo anche oggi, con 13 scosse rilevate fino alle 17:30. Ecco i DATI delle varie scosse e le relative MAPPE (vedi gallery scorrevole in alto). Ore 17:18 – magnitudo 2.9 – profondità 12,1km (Sant’Angelo dei Lombardi) Ore 17:07 – magnitudo 0.7 – profondità 12km (Rocca San Felice) Ore 16:35 – magnitudo 1.4 – profondità 14,9km (Sant’Angelo dei Lombardi) Ore 16:29 – magnitudo 1.2 – profondità 15,1km (Sant’Angelo dei Lombardi) Ore 16:14 – magnitudo 1.6 – profondità 13,6km (Sant’Angelo dei Lombardi) Ore 16:09 – magnitudo 2.1 – ... Leggi su meteoweb.eu

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #AVELLINO, in #CAMPANIA, a #Rocca #San #Felice. #Magnitudo 2.9. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #AVELLINO, in #CAMPANIA, a #Sant'Angelo Dei #Lombardi. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i… - occhio_notizie : La Terra trema ancora in Campania - occhio_notizie : Ecco dove è stato avvertito il sisma - gerlin_daniela : RT @tweetnewsit: #Terremoto oggi, venerdì #3luglio2020: scossa M 2.9 in provincia di #Avellino, trema la terra in #Campania! -