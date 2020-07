Tav, tornano in azione gli antagonisti: chiodi a tre punte contro i mezzi della polizia. Strage sfiorata (Di domenica 5 luglio 2020) tornano in azione gli anti-Tav. chiodi a tre punte all’interno della galleria “Cels”, disseminati sull’autostrada Torino-Bardonecchia. chiodi che hanno forato in piena notte le gomme di automezzi della polizia che si stavano dirigendo al cantiere della Tav di Chiomonte, in Valsusa. Un’azione vergognosa che poteva creare una Strage. A dare la notizia il Siulp, sindacato unitario dei lavoratori di polizia. In una nota parla di “agguato” che “poteva finire in tragedia”. Ma la «fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti». «Con questo “attentato” all’incolumità dei poliziotti e di eventuali viaggiatori privati, si è superato il limite. L’unica risposta che uno Stato di diritto che salvaguarda la propria autorità e la ... Leggi su secoloditalia

L’allarme per l'autunno che si profila caldissimo - con la crisi economica che rischia di trasformarsi in una drammatica emergenza sociale - è condiviso persino da settori della maggioranza, anche se ...

Autostrada A32 disseminata di chiodi a tre punte nelle vicinanze di una galleria, con lo scopo di danneggiare i mezzi della polizia diretti verso i cantieri della Tav di Chiomonte, ma col rischio di c ...

