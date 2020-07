Tartufi al tiramisù da mangiare a cuor leggero solo 74 kcal (Di domenica 5 luglio 2020) Volete preparare dei gustosi dolcetti da servire ai vostri ospiti ma che contengano solo 74 calorie? Ecco la ricetta per cucinare dei gustosi Tartufi al tiramisù, che piaceranno tanto anche ai più piccini. Ingredienti per fare i Tartufi al tiramisù con poche calorie Per preparare dei gustosi Tartufi al tiramisù, vi serviranno: 250 grammi di ricotta 160 grammi di biscotti secchi di tipo Savoiardi 80 ml di caffè freddo 30 grammi di dolcificante di tipo Stevia Un po’ di cacao amaro in polvere. Le dosi indicate sono per 12 Tartufi al tiramisù. Come preparare i Tartufi al tiramisù: ridurre i biscotti in briciole Il primo passaggio per preparare i vostri Tartufi al tiramisù prevede di inserire i biscotti dentro un mixer da cucina e ridurli in briciole. Se non avete il mixer potete optare per fare questo passaggio con un ... Leggi su pianetadonne.blog

