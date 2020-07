Tara e Cristian, Gallella annuncia: “Siamo single” (Di domenica 5 luglio 2020) Il matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, storica coppia di Uomini e Donne, è arrivato al capolinea. I dettagli Tara Gabrieletto e Cristian Galella, storica coppia di Uomini e Donne, prendono strade diverse. A dare conferma della separazione, di cui si vociferava da vario tempo, è Cristian. L’ex tronista, in una serie di Instagram Stories, ha annunciato la rottura fra lui e l’ex corteggiatrice, da ora anche ex moglie. Galella ha specificato che i motivi dell’addio non saranno mai resi noti e che né lui né Tara si presteranno ad interviste: “Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”. Inoltre, ha invitato i fan a non non fare troppe congetture in merito al capolinea sentimentale: “Non serve inventare motivi strani. Li sapremo sempre e solo noi“. Le dichiarazioni di Tara Anche Tara, i ... Leggi su zon

