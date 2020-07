Su Instagram Filippo Galli elogia il Napolista per l’articolo sull’Atalanta post-ideologica (Di domenica 5 luglio 2020) È provinciale, ne siamo consapevoli, ma non possiamo esimerci dal riportare qui l’elogio pubblico dell’ex calciatore del Milan Filippo Galli. Su Instagram ha scritto il commento – che riportiamo qui sotto – all’articolo dell’altro giorno di Mario Piccirillo: Gasperini ha imbrogliato tutti: la vera bellezza dell’Atalanta non è… la bellezza. Prendo spunto da un articolo di Mario Piccirillo su ‘il Napolista’, segnalatoci dall’amico Edi Zanoli sulla nostra chat di studio-confronto, per sottolineare come sia inutile parlare per differenze/contrapposizioni: giochisti vs resultadisti, guardiolismo vs cholismo e giù fino ai settori giovanili, situazionale vs analitico.Il calcio è complessità e, come tale, non si può spiegare, ridurre, la complessità va vissuta, da dentro, da ... Leggi su ilnapolista

maxgallico : RT @napolista: Su Instagram Filippo Galli elogia il Napolista per l'articolo sull'Atalanta post-ideologica Si complimenta con noi per aver… - MoltaHalma : RT @napolista: Su Instagram Filippo Galli elogia il Napolista per l'articolo sull'Atalanta post-ideologica Si complimenta con noi per aver… - napolista : Su Instagram Filippo Galli elogia il Napolista per l'articolo sull'Atalanta post-ideologica Si complimenta con noi…