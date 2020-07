Storia della sentenza che discolpò Berlusconi (Di domenica 5 luglio 2020) (articolo di Davide Giacalone)Esiste il diritto, ma andrebbe studiato. Una noia. Poi esistono le tifoserie, talché da una parte s’ode un “giustizia!” e dall’altra s’intona un “complotto!”, ciascuno convinto, ma proprio convinto, che i magistrati stiano tutti da una parte e ce l’abbaino con la mia. I destri dicono che le inchieste fecero cadere solo Berlusconi, i sinistri che fecero cadere solo Prodi, così riuscendo ad avere torto entrambe nel mentre provano a dire una cosa vera. Ed esistono gli altri, che non tifano perché si schifano. Così si parla di quel che il giudice Amedeo Franco disse da un divano e non di quello che si legge nelle sentenze. Vero è che nulla è più inedito di quel che è stato pubblicato, ma almeno ci si potrebbe domandare come mai quel che era noto e silente ora ... Leggi su huffingtonpost

juventusfc : #JTrivia L'uomo della foto è _______ Indizio: E' il sesto giocatore nella storia della Juve a raggiungere le 25 re… - GoalItalia : Il giocatore più presente nella storia della Serie A: @gianluigibuffon ?? Superato #Maldini: 648 presenze con… - Eurosport_IT : ANDIAMO A BERLINO!!! ??????? 4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2: 14 anni fa, una delle serate più indimenticabili dell… - Avv_Mant : Sfido chiunque a negare di non aver pensato che uno degli uomini più ricchi del mondo possa anche essere spinto in… - Furiaceca6 : RT @La_Bianconera: #CR7 riscrive la storia della #Juve diventando il 6° bianconero di sempre a segnare almeno 25 gol in un campionato di #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia della Cagliari: quei modi di dire generati dalla storia della città L'Unione Sarda Alessandro Magno. Il rapporto di Venamon, di Adriano Petta

La storia che Petta ci propone, tuttavia, si tinge delle tinte del thriller. I veri protagonisti della storia, sono Fobos e Xeni, i quali, in virtù del loro passato, lottano per l’abolizione della ...

Donald Trump critica il "nuovo fascismo" dell'estrema sinistra

Il presidente degli Stati Uniti approfitta delle festività nazionali, per mettere in guardia contro la "rivoluzione culturale", una strana corrente di pensiero che aumenta solo il divario politico a l ...

La storia che Petta ci propone, tuttavia, si tinge delle tinte del thriller. I veri protagonisti della storia, sono Fobos e Xeni, i quali, in virtù del loro passato, lottano per l’abolizione della ...Il presidente degli Stati Uniti approfitta delle festività nazionali, per mettere in guardia contro la "rivoluzione culturale", una strana corrente di pensiero che aumenta solo il divario politico a l ...