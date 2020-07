Stefano de Martino, la nuova indiscrezione: ha tradito Belen? (Di domenica 5 luglio 2020) Non si fermano le voci sul perchè è finita ormai la storia tra la showgirl Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino. La nuova indiscrezione è arrivata da Dagospia che ha fatto altre dichiarazioni che potrebbero risultare molto interessanti. Stefano DE Martino HA tradito Belen? – Stando a quanto riporta Dagospia pare che Belen … L'articolo Stefano de Martino, la nuova indiscrezione: ha tradito Belen? Leggi su dailynews24

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: STEFANO DE MARTINO ALLA GUIDA DEL FESTIVAL DI CASTROCARO SU RAI2 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: STEFANO DE MARTINO ALLA GUIDA DEL FESTIVAL DI CASTROCARO SU RAI2 - ADomiziana : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - bubinoblog : STEFANO DE MARTINO ALLA GUIDA DEL FESTIVAL DI CASTROCARO SU RAI2 -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Alessia Marcuzzi prende in prestito il titolo dell’autobiografia di Woody Allen per smentire il gossip circa la presunta relazione extra coniugale con Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez.Matt Dillon cena a Roma insieme alla fidanzata italiana Roberta Mastromichele. I due sono stati paparazzati dal King dei paparazzi Rino Barillari in un locale di piazza Sforza Cesarini tra una pasta a ...